Королева Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании - ТВ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королева Великобритании Елизавета II по запросу премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона одобрила приостановку работы британского парламента. Об этом в среду сообщил телеканал "Скай ньюс", опубликовав заявление Тайного совета, в который входят советники монарха.

Из него следует, что Елизавета II формально согласилась с отсрочкой заседаний парламента, которая должна вступить в силу "не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября, 2019 года" и продлиться "до понедельника, 14 октября, 2019 года".



Джонсон в среду объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом он отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин направлена на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Парламентарии от оппозиционной Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, подвергли резкой критике данное решение.



Таким образом, в сложившейся ситуации у депутатов после возвращения 3 сентября с летних каникул будет всего несколько дней, чтобы отреагировать на данное решение. Так, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин ранее обещал, что лейбористы вынесут на рассмотрение парламента законодательную инициативу, чтобы помешать планам Джонсона, а затем "в определенный момент" поставят вопрос о вынесении правительству вотума недоверия.



Тем временем зарегистрированная в среду петиция на сайте парламента Великобритании с требованием не допустить приостановки работы законодательного органа набрала уже 400 тыс. подписей.

