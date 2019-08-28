Киев должен снять с Москвы некоторые санкции - Коломойский

19:20 Источник: РБК

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Он рассказал, что у Украины против России действуют два вида санкций: за Крым, который по итогам референдума стал частью России, и за Донбасс.



«Россияне от них реально страдают, — заявил Коломойский. — Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся». РБК