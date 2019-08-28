Вашингтон может отменить проект прокладки кабеля между США и Китаем по дну океана - WSJ
20:00 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции США ужесточило позицию в отношении проекта, который предполагает прокладку по дну Тихого океана интернет-кабеля между Лос-Анджелесом (штат Калифорния) и Гонконгом, это может привести к прекращению данных работ. Об этом сообщила в среду газета "Уолл-стрит джорнэл".
Как отмечает издание, речь идет о проекте под названием Pacific Light Cable Network, который оценивается примерно в 300 млн долларов. Его реализуют при поддержке американских компаний Google и Facebook, а также китайской Dr. Peng Telecom & Media Group. Часть кабеля протяженностью около 12,8 тыс. км. уже проложена. Как ожидается, работы могут быть завершены к декабрю текущего года или январю следующего. Предполагается, что с помощью данной линии связи можно значительно ускорить передачу данных между США и Китаем.
Ранее прокладка кабеля велась на основе временного разрешения властей США, срок его действия истекает в сентябре. Решение о том, выдать ли новое разрешение, должна принять Федеральная комиссия по связи США (ФКС) с учетом рекомендаций межведомственной комиссии, возглавляемой Минюстом США. По сведениям ее источников, в министерстве в последнее время стали выступать против прокладки кабеля по соображениям, касающимся национальной безопасности США. В ведомстве, в частности, озабочены возможными связями между властями Китая и компанией Dr. Peng Telecom & Media Group.
По оценкам издания, если Минюст США будет активно противодействовать реализации проекта, а также заручится поддержкой других ведомств, ФКС, вероятнее всего, запретит его дальнейшую реализацию. В публикации отмечается, что пока не вполне ясно, какой позиции придерживаются, в частности, Пентагон и Министерство национальный безопасности США. В публикации констатируется, что ранее американские власти еще никогда не запрещали прокладку подводных интернет-кабелей на территории США по соображениям, касающимся национальной безопасности.
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