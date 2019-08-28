В Польше объявили об экологическом кризисе
20:40 28.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Власти Польши объявили об экологическом кризисе: в Варшаве в Вислу попали сточные воды из канализационного коллектора.
По мнению министерства охраны окружающей среды, это создает угрозу для жизни и здоровья жителей столицы. Как передает агентство ТАСС, в городе начал работать кризисный штаб. На устранение аварии может потребоваться несколько недель.
В то же время, газета «Речь Посполитая» пишет, что утечку с канализационной станции удалось остановить. Сама авария не угрожает качеству водопроводной воды. Однако, какие именно вредные вещества попали в Вислу, пока остается неизвестным. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 21:20 28.08.2019
- Освобождение Вышинского связано с обменом по формуле "35 на 35" - Генпрокуратура Украины
- 20:00 28.08.2019
- Вашингтон может отменить проект прокладки кабеля между США и Китаем по дну океана - WSJ
- 19:20 28.08.2019
- Киев должен снять с Москвы некоторые санкции - Коломойский
- 18:40 28.08.2019
- Королева Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании - ТВ
- 18:00 28.08.2019
- В 2020 году начнут штрафовать за выявленное камерами отсутствие ОСАГО
- 17:32 28.08.2019
- Трамп и Зеленский встретятся в Польше
- 17:23 28.08.2019
- Власти Москвы добились отмены судебного решения в отношении митинга 31 августа
- 17:12 28.08.2019
- Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице - отец
- 17:00 28.08.2019
- Жительница Ленобласти сдала донорскую кровь, зная, что у нее ВИЧ
- 16:32 28.08.2019
- Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать