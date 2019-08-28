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НОВОСТИ

В Польше объявили об экологическом кризисе

20:40 28.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Власти Польши объявили об экологическом кризисе: в Варшаве в Вислу попали сточные воды из канализационного коллектора.

По мнению министерства охраны окружающей среды, это создает угрозу для жизни и здоровья жителей столицы. Как передает агентство ТАСС, в городе начал работать кризисный штаб. На устранение аварии может потребоваться несколько недель.

В то же время, газета «Речь Посполитая» пишет, что утечку с канализационной станции удалось остановить. Сама авария не угрожает качеству водопроводной воды. Однако, какие именно вредные вещества попали в Вислу, пока остается неизвестным.  Эхо Москвы

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