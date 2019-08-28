Освобождение Вышинского связано с обменом по формуле "35 на 35" - Генпрокуратура Украины

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35". Об этом в среду сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - написала она в "Твиттере".



По решению суда, Кирилл Вышинский был освобожден из-под стражи в среду, однако он должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному делу, уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы. Вышинский согласился выполнять данные обязательства, подписав соответствующий документ. Однако паспорт журналиста все еще остается в прокуратуре. Защита намерена обращаться с ходатайством о возврате ему документа.

