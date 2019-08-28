Органической едой могут питаться только люди из списка Forbes - Онищенко

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Геннадий Онищенко назвал органическую еду продуктом для людей из списка Forbes. Ранее СМИ сообщили о риске её исчезновения из российских магазинов.

Это может произойти после 1 января 2020 года, когда вступит в силу закон «Об органической продукции». Согласно нему, все продукты с такой маркировкой должны иметь российские сертификаты.



В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал органическую еду продукцией для бизнесменов из списка Forbes.



«Что такое органическая еда, так называемая “organic foods”? Это та еда, которая произведена по традиционным технологиям эры, когда не было ни удобрений, ни ядохимикатов, ни пестицидов. Сегодня этой пищей регулярно могут питаться только первые сто фамилий, которые стоят в списке Forbes. По нынешним временам это очень дорогая еда. Земли, на которых должна выращиваться эта продукция, должны быть чистыми. Там не должно быть никаких загрязнений. Нашим олигархам эту пищу возят специальными самолётами. Они её распробовали уже».



Бывший санитарный врач России считает, что новый закон не скажется на корзине российского потребителя.

