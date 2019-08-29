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Сроки вывода войск США из Афганистана Пентагоном не называются

07:30 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на совместном брифинге в среду не стали озвучивать даже примерные сроки вывода американских войск из Афганистана. Журналисты задали около десяти вопросов, но успехом это не увенчалось.

"Я бы не стал комментировать дипломатические переговоры, которые еще идут. Пусть идут, затем мы сможем ответить касательно соглашения, если это приведет к соглашению", - сказал Эспер, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация об уходе военных из Афганистана в срок от 14 до 24 месяцев.

Комментарии Данфорда были более содержательными, но из них также нельзя было сделать вывод о каких-либо сроках. "Я не говорю о выводе, я говорю о запуске диалога, который принес бы мир и стабильность афганцам, - отметил глава комитета. - Афганистан не должен быть прибежищем [для террористов], мы должны быть уверены, что антитеррористические задачи выполняются. Поэтому я не использую слово "вывод" сейчас".

На вопрос, можно ли добиться гарантий безопасности без военного присутствия, генерал ответил, по сути, отрицательно. "Соглашение, которое запустило бы ведомый афганцами диалог и привело бы к снижению насилия, необходимо. Важно отметить, что любое соглашение, и об этом ясно заявил президент [США Дональд Трамп], должно быть основано на ряде условий", - сказал Данфорд.

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