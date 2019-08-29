Из-за урагана "Дориан" в штате Флорида введен режим чрезвычайной ситуации

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации введен в среду на территории американского штата Флорида в связи с приближением урагана "Дориан". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора Флориды Рона Десантиса.

"Сегодня я объявляю чрезвычайное положение, чтобы Флорида была полностью готова к "Дориану", - отметил губернатор. "Важно, чтобы жители Флориды и Восточного побережья [США] внимательно отслеживали [движение] этого шторма. Каждому жителю Флориды следует запастись продовольствием, водой и лекарствами на семь дней, а также подготовить план действий на случай стихийного бедствия", - отметил Десантис.

Режим чрезвычайной ситуации позволяет властям штата во внеочередном порядке просить у федерального правительства дополнительные средства и ресурсы, необходимые для ликвидации последствий стихийного бедствия. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико в связи с приближением "Дориана".