Вместо американских F-35 Турция может закупить российские Су-35 и Су-57
07:50 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом в четверг информировал телеканал "Си-эн-эн тюрк".
"Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019 - прим. ТАСС) не зря", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.
Эрдоган также отметил, что решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию США касательно участия Турции в программе F-35.
НОВОСТИ
- 07:40 29.08.2019
- Из-за урагана "Дориан" в штате Флорида введен режим чрезвычайной ситуации
- 07:30 29.08.2019
- Сроки вывода войск США из Афганистана Пентагоном не называются
- 22:40 28.08.2019
- В Китае обезьяна пыталась сбежать из зоопарка, применив орудие труда
- 22:00 28.08.2019
- Органической едой могут питаться только люди из списка Forbes - Онищенко
- 21:20 28.08.2019
- Освобождение Вышинского связано с обменом по формуле "35 на 35" - Генпрокуратура Украины
- 20:40 28.08.2019
- В Польше объявили об экологическом кризисе
- 20:00 28.08.2019
- Вашингтон может отменить проект прокладки кабеля между США и Китаем по дну океана - WSJ
- 19:20 28.08.2019
- Киев должен снять с Москвы некоторые санкции - Коломойский
- 18:40 28.08.2019
- Королева Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании - ТВ
- 18:00 28.08.2019
- В 2020 году начнут штрафовать за выявленное камерами отсутствие ОСАГО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать