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Вместо американских F-35 Турция может закупить российские Су-35 и Су-57

07:50 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом в четверг информировал телеканал "Си-эн-эн тюрк".

"Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019 - прим. ТАСС) не зря", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.

Эрдоган также отметил, что решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию США касательно участия Турции в программе F-35.


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