В Приморском крае объявлен режим Чрезвычайной ситуации из-за паводков
08:10 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всем регионе в связи с паводковой обстановкой, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации региона.
"Губернатор сейчас на заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС) ввел краевой режим ЧС", - сообщил представитель пресс-службы.
В Приморском крае двое суток не прекращались сильные дожди, которые вызывали временные затопления некоторых улиц и сход селей во Владивостоке, подтопления территории около аэропорта и домов в Надеждинском районе, а также локальные отключения электричества. По информации Приморского гидрометцентра, в крае к среде выпало три месячных нормы осадков.
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