Правительство Южной Кореи планирует увеличить оборонный бюджет на 41,29 млрд долларов
08:30 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Республики Корея увеличит в следующем году оборонный бюджет на 7,4%, до 50,15 трлн вон (41,29 млрд долларов). Как объявило в четверг министерство национальной обороны страны, в случае утверждения проекта парламентом это будет первый раз в истории, когда данная сумма превысит 50 трлн вон.
"Учитывая неопределенность, сложившуюся в сфере безопасности, правительство увеличит вложения в укрепление оборонных возможностей, чтобы военные могли противодействовать любым угрозам", - подчеркивает ведомство.
В соответствии с проектом, планируется выделить 16,69 трлн вон (13,9 млрд долларов) на закупки новых вооружений и другие проекты по укреплению обороноспособности, в том числе на защиту от ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Это на 8,6% больше, чем в 2019 году. Остальные средства пойдут на содержание вооруженных сил.
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