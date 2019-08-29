В 130 млн рублей оценили ущерб нанесенные паводком фермерам Хабаровского края
08:50 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб, причиненный паводком фермерским хозяйствам Хабаровского края, составил около 130 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"По фактическим затратам сумма ущерба составила около 130 млн рублей", - говорится в сообщении.
В крае пострадали 46 сельхозпроизводителей. Речь идет о подтоплении либо переувлажнении угодий на площади в 19,4 тыс. га - это пастбища, пашни и сенокосы. Под водой оказался урожай зерновых и кормовых культур. "Документы для экспертной оценки и возмещения ущерба смогли предоставить 39 сельхозтоваропроизводителей. Среди них - 11 сельхозпредприятий и 28 крестьянско-фермерских хозяйств" - отмечается в сообщении.
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