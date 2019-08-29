В США проверят расходы на военную помощь Украине - Politico
09:00 29.08.2019 Источник: Коммерсант.ru
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение проверить расходы на военную помощь Украине, сообщил Politico со ссылкой на источник. Господин Трамп хотел бы убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом с точки зрения интересов США.
Объем выделенных средств в 2019 году составляет $250 млн. Деньги будут временно заморожены.
По информации Пентагона, объем военной помощи Украине с 2014 года составляет $1,5 млрд. Коммерсантъ
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