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НОВОСТИ

В США проверят расходы на военную помощь Украине - Politico

09:00 29.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение проверить расходы на военную помощь Украине, сообщил Politico со ссылкой на источник. Господин Трамп хотел бы убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом с точки зрения интересов США.

Объем выделенных средств в 2019 году составляет $250 млн. Деньги будут временно заморожены.

По информации Пентагона, объем военной помощи Украине с 2014 года составляет $1,5 млрд.  Коммерсантъ

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