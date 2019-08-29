В США проверят расходы на военную помощь Украине - Politico

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение проверить расходы на военную помощь Украине, сообщил Politico со ссылкой на источник. Господин Трамп хотел бы убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом с точки зрения интересов США.

Объем выделенных средств в 2019 году составляет $250 млн. Деньги будут временно заморожены.



По информации Пентагона, объем военной помощи Украине с 2014 года составляет $1,5 млрд. Коммерсантъ

