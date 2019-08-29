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НОВОСТИ

Лукашенко не поедет в Польшу по приглашению Дуды

09:05 29.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Александр Лукашенко не поедет в Польшу по приглашению Анджея Дуды. Польский лидер пригласил президента Белоруссии на памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала второй мировой войны. По сведениям газеты Rzeczpospolita, решение Лукашенко связано с тем, что в Польшу не пригласили Владимира Путина.

По этой же причине белорусские власти не стали делегировать туда высокопоставленного политика — Белоруссию будет представлять посол в Польше. В администрации белорусского президента эту публикацию оставили без комментариев.  Эхо Москвы

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