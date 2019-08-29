Иран не может атаковать танкеры после кибернападения США - NYT

09:32 Источник: Коммерсант.ru

США организовали кибератаку против Ирана, после которой Тегеран не смог атаковать танкеры в Персидском заливе, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. Целью американских хакеров стал Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

По информации газеты, Тегеран до сих пор не справился с последствиями кибернападения и не смог восстановить связь между военными подразделениями. Вашингтон расценивает атаку как ответ на уничтожение американского беспилотника. Коммерсантъ

