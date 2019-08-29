0
0
167
НОВОСТИ

Иран не может атаковать танкеры после кибернападения США - NYT

09:32 29.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

США организовали кибератаку против Ирана, после которой Тегеран не смог атаковать танкеры в Персидском заливе, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. Целью американских хакеров стал Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

По информации газеты, Тегеран до сих пор не справился с последствиями кибернападения и не смог восстановить связь между военными подразделениями. Вашингтон расценивает атаку как ответ на уничтожение американского беспилотника.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 29.08.2019
Волгоградские налоговики и предприниматели обсудили счета в иностранных банках
0
70
10:32 29.08.2019
Петицию против приостановки работы парламента подписали более 1 млн британцев
0
71
10:20 29.08.2019
Более половины граждан предпенсионного возраста не работают - СМИ
0
89
10:05 29.08.2019
Суд в Чили оштрафовал президента страны
0
109
10:00 29.08.2019
Вступил в силу приговор контрактнику, взорвавшему штаб для привлечения внимания к проблемам части - СМИ
0
117
09:20 29.08.2019
Росстат оценил объем теневой экономики РФ
0
167
09:05 29.08.2019
Лукашенко не поедет в Польшу по приглашению Дуды
0
194
09:00 29.08.2019
В США проверят расходы на военную помощь Украине - Politico
0
188
08:50 29.08.2019
В 130 млн рублей оценили ущерб нанесенные паводком фермерам Хабаровского края
0
180
08:30 29.08.2019
Правительство Южной Кореи планирует увеличить оборонный бюджет на 41,29 млрд долларов
0
200

Возврат к списку