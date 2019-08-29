Иран не может атаковать танкеры после кибернападения США - NYT
09:32 29.08.2019 Источник: Коммерсант.ru
США организовали кибератаку против Ирана, после которой Тегеран не смог атаковать танкеры в Персидском заливе, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. Целью американских хакеров стал Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
По информации газеты, Тегеран до сих пор не справился с последствиями кибернападения и не смог восстановить связь между военными подразделениями. Вашингтон расценивает атаку как ответ на уничтожение американского беспилотника. Коммерсантъ
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