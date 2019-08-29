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Вступил в силу приговор контрактнику, взорвавшему штаб для привлечения внимания к проблемам части - СМИ

10:00 29.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб полка, чтобы привлечь внимание командования дальней авиации к проблемам своей части. Получив пять лет за хулиганство, военный заявил, что оговорил себя под давлением сотрудников ФСБ, обещавших в противном случае привлечь его за терроризм. Следствие не нашло состава преступления в действиях чекистов, а взрывника отправили в колонию общего режима.

Приговор бывшему военнослужащему Александру Новикову вынес Иркутский гарнизонный военный суд, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 213 и п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 (незаконное приобретение взрывчатки или взрывных устройств; умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества; хулиганство с применением взрывчатки, а также умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с использованием оружия) УК РФ.

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