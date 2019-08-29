Суд в Чили оштрафовал президента страны

10:05 Источник: Газета.Ru

В Чили суд города Пукон вынес решение, обязывающее президента Себастьяна Пиньеру выплатить штраф в размере 4,93 млн чилийских песо ($6,8 тыс.). Об этом сообщает радиостанция Bio Bio.

Согласно имеющейся информации, штраф связан с нарушениями, допущенными при строительстве дома, — не был оформлен акт об окончательном приеме работ. Суд назначил максимальный штраф, возможный при таком нарушении. Глава государства уже оплатил его.



Уточняется, что прошение о сносе дома суд решил отклонить. Газета.Ru

