Суд в Чили оштрафовал президента страны
10:05 29.08.2019 Источник: Газета.Ru
В Чили суд города Пукон вынес решение, обязывающее президента Себастьяна Пиньеру выплатить штраф в размере 4,93 млн чилийских песо ($6,8 тыс.). Об этом сообщает радиостанция Bio Bio.
Согласно имеющейся информации, штраф связан с нарушениями, допущенными при строительстве дома, — не был оформлен акт об окончательном приеме работ. Суд назначил максимальный штраф, возможный при таком нарушении. Глава государства уже оплатил его.
Уточняется, что прошение о сносе дома суд решил отклонить. Газета.Ru
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