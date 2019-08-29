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НОВОСТИ

Более половины граждан предпенсионного возраста не работают - СМИ

10:20 29.08.2019 Источник: Известия

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.

Уровень безработицы среди предпенсионеров специалистами оценивается как экстремально высокий. Происходящее связывают с нежеланием бизнесменов принимать сотрудников «серебряного» возраста, а также с распространенностью так называемых неофициальных трудовых отношений.  Известия

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