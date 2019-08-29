0
0
64
НОВОСТИ

Петицию против приостановки работы парламента подписали более 1 млн британцев

10:32 29.08.2019 Источник: Известия

Петиция с требованием не допустить приостановки работы британского парламента набрала за один день свыше 1 млн подписей. На момент написания данной заметки (07:45 мск четверга, 29 августа) против инициативы премьер-министра Бориса Джонсона подписалось уже 1 114 791 подданных королевства.

«Работа парламента не должна быть приостановлена, и он не должен быть распущен до тех пор, пока действие статьи 50 (договора о Европейском союзе — описывает процедуру выхода из ЕС — Ред.) должным образом не отсрочено или пока Соединенное Королевство не откажется от намерения выйти из ЕС», — говорится на странице петиции, которая была выставлена накануне на сайте британского парламента.

Согласно законодательству, поскольку инициатива набрала более 100 тыс. подписей, она сначала должна быть рассмотрена правительством, и затем ее должен обсудить парламент.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на опрос компаний YouGov, лишь 28% жителей страны поддерживают планы Джонсона приостановить деятельность законодательного органа, около половины британцев (47%) выступили против такого шага.

Накануне, 28 августа, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером приостановку работы парламента со второй недели сентября до 14 октября.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 29.08.2019
Волгоградские налоговики и предприниматели обсудили счета в иностранных банках
0
70
10:20 29.08.2019
Более половины граждан предпенсионного возраста не работают - СМИ
0
89
10:05 29.08.2019
Суд в Чили оштрафовал президента страны
0
109
10:00 29.08.2019
Вступил в силу приговор контрактнику, взорвавшему штаб для привлечения внимания к проблемам части - СМИ
0
117
09:32 29.08.2019
Иран не может атаковать танкеры после кибернападения США - NYT
0
174
09:20 29.08.2019
Росстат оценил объем теневой экономики РФ
0
167
09:05 29.08.2019
Лукашенко не поедет в Польшу по приглашению Дуды
0
194
09:00 29.08.2019
В США проверят расходы на военную помощь Украине - Politico
0
188
08:50 29.08.2019
В 130 млн рублей оценили ущерб нанесенные паводком фермерам Хабаровского края
0
180
08:30 29.08.2019
Правительство Южной Кореи планирует увеличить оборонный бюджет на 41,29 млрд долларов
0
200

Возврат к списку