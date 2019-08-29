Петицию против приостановки работы парламента подписали более 1 млн британцев

10:32 Источник: Известия

Петиция с требованием не допустить приостановки работы британского парламента набрала за один день свыше 1 млн подписей. На момент написания данной заметки (07:45 мск четверга, 29 августа) против инициативы премьер-министра Бориса Джонсона подписалось уже 1 114 791 подданных королевства.

«Работа парламента не должна быть приостановлена, и он не должен быть распущен до тех пор, пока действие статьи 50 (договора о Европейском союзе — описывает процедуру выхода из ЕС — Ред.) должным образом не отсрочено или пока Соединенное Королевство не откажется от намерения выйти из ЕС», — говорится на странице петиции, которая была выставлена накануне на сайте британского парламента.

Согласно законодательству, поскольку инициатива набрала более 100 тыс. подписей, она сначала должна быть рассмотрена правительством, и затем ее должен обсудить парламент.



Как отмечает ТАСС со ссылкой на опрос компаний YouGov, лишь 28% жителей страны поддерживают планы Джонсона приостановить деятельность законодательного органа, около половины британцев (47%) выступили против такого шага.



Накануне, 28 августа, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером приостановку работы парламента со второй недели сентября до 14 октября. Известия

