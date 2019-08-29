Волгоградские налоговики и предприниматели обсудили счета в иностранных банках
11:00 29.08.2019 Источник: НГ-Online
Более 1100 волгоградцев имеют сегодня счета в зарубежных банках. Об этом сообщили представители УФНС по Волгоградской области на совещании по соблюдению норм валютного законодательства, в котором приняли участие руководители реготделения «Деловой России». По словам волгоградских налоговиков, ими сегодня администрируются около 20 юридических лиц, имеющих счета в иностранных банках.
Согласно статистике УФНС, количество проверок по соблюдению норм валютного законодательства сократилось за год с 544 до 194. Но выявленных нарушений стало на 60% больше, эффективность проверок выросла в три раза. Чаще всего нормы не соблюдаются в части непредставления форм учета и отчетности по валютным операциям в установленный срок, а также невыполнения резидентом обязанности по возврату в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные товары, неоказанные услуги и т.д.
По словам руководителя областной организации «Деловая Россия» Юрия Чехова, «главная трудность для предпринимателя, который ведет внешнеторговую деятельность или имеет счета в иностранных банках, часто заключается в недостаточной информированности о валютном законодательстве»: «Оно сложное, где-то нормы пересекаются, где-то дублируют друг друга и важно все своевременно сопоставлять и не пропускать, к примеру, сроки отчета по зарубежным счетам».
Андрей Серенко
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