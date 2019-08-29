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Началось наполнение газом газопровода "Сила Сибири" - глава Якутии

11:20 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Началось наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил на первом Нефтегазовом форуме в Якутии глава региона Айсен Николаев.

"Начинаются плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению полости газопровода "Сила Сибири" природным газом. Сегодня начинается заполнение газом газопровода "Сила Сибири". И 1 декабря этот крупнейший в мире трубопроводный проект будет реализован", - сообщил Николаев.

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