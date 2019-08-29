Олег Сенцов этапирован из колонии в Москву - источник

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный в России за подготовку терактов в Крыму и отбывающий наказание в колонии № 8 города Лабытнанги режиссер Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена с украинской стороной. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Сенцов этапирован из колонии Лабытнаги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Адвокат Дмитрий Динзе в свою очередь не подтвердил, но и не опровергнул данную информацию.

