Во ФСИН не смогли подтвердить перевод Сенцова в Москву
11:32 29.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Во ФСИН не подтверждают перевод Олега Сенцова в Москву. Информация о возможном переводе украинца в столицу появилась сегодня в телеграм-каналах.
Олег Сенцов осуждён в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов к Крыму и отбывает наказание в российской колонии в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.
Замглавы Службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил «Говорит Москва», что не располагает информацией об осуждённом.
«Про Сенцова, ей-богу, ничего не знаю, вы уж Христа ради простите. Голодал он когда-то давно, там мы его лечили, там спасли, а чего сейчас — правда, не знаю. Всё хорошо было, никаких проблем».
Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной готовится обмен заключёнными.
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