В ЕКА объяснили приостановку использования "Союзов" для доставки астронавтов на МКС

12:05 Источник: Интерфакс

Приостановка использования российских "Союзов" для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между ЕКА и NASA, сообщил "Интерфаксу" глава Европейского космического агентства Ян Вернер.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование, и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал он.



По его словам, в данной ситуации "работает соглашение между нами и NASA с одной стороны, и между "Роскосмосом" и NASA с другой стороны. Прямой договоренности между ЕКА и "Роскосмосом" нет".



"Мы обсуждали этот вопрос с "Роскосмосом", и мы выразили готовность прийти к аналогичной договоренности с "Роскосмосом", - сказал Вернер.

