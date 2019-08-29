Конте принял мандат на формирование нового правительства Италии
12:20 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте приступить к формированию нового правительства. Об этом в четверг по итогам их встречи сообщил пресс-секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.
"Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла принял сегодня доктора адвоката Джузеппе Конте и передал ему мандат на формирование правительства. Конте принял его и обещал в ближайшее время сообщить о результатах", - сказал он.
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