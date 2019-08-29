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НОВОСТИ

В портах на западе Индии объявлена тревога из-за данных о пакистанских коммандос - ТВ

12:32 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все порты в западном индийском штате Гуджарат приведены в состоянии повышенной готовности после получения информации о том, что отряд пакистанских спецназовцев намерен проникнуть на индийскую территорию. Об этом сообщает в четверг телеканал Эн-ди-ти- ви со ссылкой на источники.

По этим данным, Береговая охрана Индии получила информацию о том, что отряд пакистанского морского спецназа готовится пройти в Индию со стороны залива Кач в Аравийском море на территории Гуджарата. Всем портам на побережье и кораблям рекомендовано принять максимальные меры безопасности.

Более подробной информацией телеканал пока не располагает.

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