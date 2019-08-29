В Кремле не стали комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле отказались комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву. На вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить по этой теме.

«Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу ещё раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского. Имеют место определённые контакты, но больше мне добавить нечего», — сказал Песков.



Ранее журналисты предположили, что запуску обмена заключёнными между Россией и Украиной способствовало решение Киевского суда об освобождении из-под ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.



Сегодня утром СМИ сообщили со ссылкой на источники, что украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по обвинению в подготовке теракта, привезли в Москву и готовят к обмену. Замглавы ФСИН Валерий Максименко в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сказал, что не может подтвердить эту информацию. Говорит Москва

