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В Карелии перевернулся школьный автобус, пять человек пострадали

13:20 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии. Как сообщили в четверг ТАСС в ГИБДД России, в автобусе находились 13 учителей.

"Сегодня на 10 км автодороги Валимяки - Костамоярви водитель, управляя автобусом "Паз", который принадлежит Элисенваарской школе и перевозил 13 учителей, совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

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