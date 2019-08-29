В Карелии перевернулся школьный автобус, пять человек пострадали
13:20 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии. Как сообщили в четверг ТАСС в ГИБДД России, в автобусе находились 13 учителей.
"Сегодня на 10 км автодороги Валимяки - Костамоярви водитель, управляя автобусом "Паз", который принадлежит Элисенваарской школе и перевозил 13 учителей, совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 14:00 29.08.2019
- Зеленский предложил оставить Авакова на посту министра внутренних дел Украины
- 13:32 29.08.2019
- Боевой вертолет, способный разогнаться до 600 км/час, разработали в РФ
- 13:05 29.08.2019
- Москва попала в топ-40 городов мира по безопасности
- 13:00 29.08.2019
- В Кремле не стали комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву
- 12:32 29.08.2019
- В портах на западе Индии объявлена тревога из-за данных о пакистанских коммандос - ТВ
- 12:20 29.08.2019
- Конте принял мандат на формирование нового правительства Италии
- 12:05 29.08.2019
- В ЕКА объяснили приостановку использования "Союзов" для доставки астронавтов на МКС
- 12:00 29.08.2019
- Пакистан испытал баллистическую ракету "Газнави"
- 11:32 29.08.2019
- Во ФСИН не смогли подтвердить перевод Сенцова в Москву
- 11:20 29.08.2019
- Началось наполнение газом газопровода "Сила Сибири" - глава Якутии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать