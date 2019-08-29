Боевой вертолет, способный разогнаться до 600 км/час, разработали в РФ
13:32 29.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России разработали боевой вертолёт, способный разогнаться до 600 км/час. Образец запатентован, он представлен компанией «Камов», которая входит в «Вертолёты России».
Об этом заявил генеральный конструктор компании Сергей Михеев на авиакосмическом салоне МАКС. По его словам, российский вертолёт быстрее американских аналогов. В частности, Boeing разрабатывает боевой вертолёт со скоростью до 550 км/час. Говорит Москва
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