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Боевой вертолет, способный разогнаться до 600 км/час, разработали в РФ

13:32 29.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России разработали боевой вертолёт, способный разогнаться до 600 км/час. Образец запатентован, он представлен компанией «Камов», которая входит в «Вертолёты России».

Об этом заявил генеральный конструктор компании Сергей Михеев на авиакосмическом салоне МАКС. По его словам, российский вертолёт быстрее американских аналогов. В частности, Boeing разрабатывает боевой вертолёт со скоростью до 550 км/час.  Говорит Москва

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