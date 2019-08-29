Зеленский предложил оставить Авакова на посту министра внутренних дел Украины
14:00 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на заседании партии "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. Об этом сообщила народный депутат парламентской фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.
"По МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - цитирует ее украинское издание "Страна".
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