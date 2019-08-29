ФСБ пресекла подготовку терактов против госструктур и правоохранительных органов в КБР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку терактов на объектах правоохранительных органов и государственных структур в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности. В связи с опасностью транспортировки взрывные устройства были обезврежены на месте специалистами- взрывотехниками", - сообщили в ЦОС.



В кратчайшие сроки сотрудники ФСБ совместно с местной полицией установили ранее судимого за преступление террористической направленности жителя республики, причастного к изготовлению обнаруженных СВУ и закладке тайника. "Принятыми мерами он был задержан на территории города Нарткала и дал признательные показания о подготовке диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур", - отметили в ЦОС.

