Минниханов направил в ГД отрицательное заключение о памятной дате – День окончания Великого стояния на Угре
15:00 29.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательное заключение на инициативу установить новую памятную дату – День окончания Великого стояния на реке Угре в 1480-м году и освобождения Руси от Ордынского ига.
В Казани считают, что принятие подобного закона разделит русских и татар, вызовет негативные общественные и политические последствия.
Госдума рассмотрит инициативу осенью. Законопроект поддержало российское правительство, — напоминает «Коммерсант». Эхо Москвы
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