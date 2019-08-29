Минниханов направил в ГД отрицательное заключение о памятной дате – День окончания Великого стояния на Угре

15:00 Источник: Эхо Москвы

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательное заключение на инициативу установить новую памятную дату – День окончания Великого стояния на реке Угре в 1480-м году и освобождения Руси от Ордынского ига.

В Казани считают, что принятие подобного закона разделит русских и татар, вызовет негативные общественные и политические последствия.

Госдума рассмотрит инициативу осенью. Законопроект поддержало российское правительство, — напоминает «Коммерсант». Эхо Москвы