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НОВОСТИ

Православную противницу Покраса Лампаса отвезли в суд

14:32 29.08.2019

Православную активистку, представителя Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксану Иванову сегодня отвезли в отделение полиции на Уралмаше, а после этого в суд. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Повезли в 15-е отделение полиции на Машиностроителей. В связи с большим количеством жалоб на хеппенинг. Догадаетесь, кто написал?» — сообщила она.

Позже Иванова написала, что ее везут в суд. Она пояснила E1.RU, что ее обвиняют в организации несанкционированного митинга.

В воскресенье, 25 августа, Иванова и другие православные активисты вышли на площадь Первой Пятилетки, они выступили против приезда Покраса Лампаса для восстановления его работы «Супрематический крест». В противном случае один из активистов пригрозил залить площадь кровью.

После этого Покрас Лампас отменил визит в Екатеринбург. Судьба его работы до сих пор не решена.

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