Мэра Собянина попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды
15:04 29.08.2019
Строительство Юго-Восточной хорды нельзя возобновлять до проведения дополнительного обследования территории бывшего завода «Полиметалл», где могут находиться захоронения радиоактивных веществ. Участники круглого стола в Мосгордуме призвали мэра Москвы Сергея Собянина на время приостановить выполнение транспортного проекта.
«Немедленно остановить все строительные работы; провести всестороннюю экспертизу с забором проб почвы и воздуха; создать рабочую группу в составе участников круглого стола, которые представляют все территории, входящие в зону строительства Юго-Восточной хорды, экологов и активистов, которая будет контролировать ход экспертизы», - сказано в резолюции круглого стола, в котором участвовали сразу несколько кандидатво в Мосгордуму (депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, главврач диагностического центра №3 Игорь Дягилев, лидер движения «Зеленая Москва», кандидат в депутаты Московской городской думы Максим Шингаркин).
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