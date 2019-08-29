Путин предлагает повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым повысить зарплату сотрудников федеральных органов по всей стране. Такое мнение он высказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

"Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы", - сказал Путин.

