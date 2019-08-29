Лукашенко предложил Болтону начать белорусско-американские отношения с чистого листа
15:32 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает США начать белорусско-американские отношения с чистого листа. Об этом он заявил в четверг на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Минске.
"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа", - сказал Лукашенко.
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