Лукашенко предложил Болтону начать белорусско-американские отношения с чистого листа

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает США начать белорусско-американские отношения с чистого листа. Об этом он заявил в четверг на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Минске.

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа", - сказал Лукашенко.

