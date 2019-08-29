Председатель партии "Слуга народа" Разумков избран спикером Верховной рады Украины
16:00 29.08.2019 Источник: RNS
Верховная рада Украины избрала спикером парламента Дмитрия Разумкова. «Дорогие коллеги, я вам очень благодарен за поддержку», — заявил Разумков.
Он выразил уверенность в том, что Раде 9-го созыва удастся войти в историю как парламенту, который сумел объединить страну.
Разумков — украинский политический деятель, экономист. Один из руководителей избирательной кампании президента Украины Владимира Зеленского. Председатель партии «Слуга народа» с конца мая по 3 августа 2019 года, возглавлял список партии на парламентских выборах 2019 года, по результатам которых «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, победив на выборах. RNS
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