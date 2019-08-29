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Зеленский предложил Раде сократить число депутатов

16:15 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы. Об этом говорится в сообщении на сайте Рады.

"Проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы", - говорится в названии зарегистрированного законопроекта. Текст документа и пояснительная записка к нему пока отсутствуют.

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