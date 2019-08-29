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Самолет ВВС США провел многочасовую разведку у российских границ

16:32 29.08.2019 Источник: Интерфакс

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в четверг совершил многочасовой полет вдоль побережья России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, первоначально совершил пролет вдоль побережья Краснодарского края и южного и юго-западного побережья Крыма. Затем он в течение, по меньшей мере, трех часов курсировал к юго-западу от Крыма в районе Севастополя.

Полет осуществлялся над международными водами Черного моря на высоте 9,6 тыс. метров.

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