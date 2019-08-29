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НОВОСТИ

На МКС сработала сигнализация

17:00 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийная сигнализация сработала на Международной космической станции (МКС), угрозы станции и экипажу нет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры. Сейчас обстановка на МКС штатная, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет", - сказали в госкорпорации.

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