На МКС сработала сигнализация
17:00 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аварийная сигнализация сработала на Международной космической станции (МКС), угрозы станции и экипажу нет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.
"Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры. Сейчас обстановка на МКС штатная, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет", - сказали в госкорпорации.
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