На МКС сработала сигнализация

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийная сигнализация сработала на Международной космической станции (МКС), угрозы станции и экипажу нет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры. Сейчас обстановка на МКС штатная, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет", - сказали в госкорпорации.

