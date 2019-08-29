Госдолг Украины вырос на $2 млрд за июль

17:12 Источник: RNS

Государственный и гарантированный государством долг Украины в июле вырос на $2,05 млрд или на 2,55%, — до $82,4 млрд. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные украинского министерства финансов.

Ранее Минфин Украины сообщал, что в 2018 году госдолг страны сократился по отношению к ВВП страны до 62,7% с 71,8% годом ранее. RNS

