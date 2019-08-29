Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации
17:32 29.08.2019 Источник: РБК
Государственные корпорации на конкурентных рынках должны быть преобразованы в акционерные общества. Такую инициативу Федеральная антимонопольная служба планирует включить в новый национальный план развития конкуренции на 2021–2025 годы. Об этом заявил журналистам руководитель службы Игорь Артемьев, передал корреспондент РБК.
«Надо уничтожить российские госкорпорации — перевести в другие организационные формы. Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий», — заявил глава ФАС.
«У них очень много преференций и особенностей, и они используют преимущества, убивая конкурентов», — подчеркнул Артемьев.
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