Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

17:32 Источник: РБК

Государственные корпорации на конкурентных рынках должны быть преобразованы в акционерные общества. Такую инициативу Федеральная антимонопольная служба планирует включить в новый национальный план развития конкуренции на 2021–2025 годы. Об этом заявил журналистам руководитель службы Игорь Артемьев, передал корреспондент РБК.

«Надо уничтожить российские госкорпорации — перевести в другие организационные формы. Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий», — заявил глава ФАС.



«У них очень много преференций и особенностей, и они используют преимущества, убивая конкурентов», — подчеркнул Артемьев.