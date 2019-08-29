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Польша будет продавать Украине регазифицированный СПГ из США - PGNIG

20:00 29.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша будет продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который республика закупает у США. Об этом сообщила в четверг польская энергетическая компания PGNIG.

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