Замглавы офиса Зеленского Гончарук стал премьер-министром Украины

18:00 Источник: RNS

Верховная рада Украины избрала премьер-министром замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука. Об этом говорится на сайте парламента.

Проголосовало 337 депутатов. Воздержались 17 нардепов и еще 62 не голосовали. Кандидатуру на Гончарука на пост премьер-министра ранее выставила партия «Слуга народа».

Гончарук имеет юридическое образование, с 2015 года возглавлял офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский союз. RNS

