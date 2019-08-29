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НОВОСТИ

Замглавы офиса Зеленского Гончарук стал премьер-министром Украины

18:00 29.08.2019 Источник: RNS

Верховная рада Украины избрала премьер-министром замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука. Об этом говорится на сайте парламента.

Проголосовало 337 депутатов. Воздержались 17 нардепов и еще 62 не голосовали. Кандидатуру на Гончарука на пост премьер-министра ранее выставила партия «Слуга народа».

Гончарук имеет юридическое образование, с 2015 года возглавлял офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский союз.  RNS

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