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НОВОСТИ

Екатеринбургский митрополит поставил веру выше законов РФ

18:40 29.08.2019

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл приехал в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы, чтобы поддержать православную активистку Оксану Иванову, в отношении которой будут рассматривать административный протокол за несанкционированный пикет против работы Покраса Лампаса. Как передает корреспондент Znak.com, митрополит назвал Иванову «законопослушным гражданином».

«Для нас она близкий человек, искренний христианин. Закон соблюдать надо, он для всех один. Но когда речь идет об оскорблении веры, тут не до этого, наверное. Оскорбление креста для нас — более чем личное оскорбление. А сделали это (привлекли Иванову), наверное, чтобы отвлечь от чего-то, чтобы внимание было здесь, а где-то что-то [происходило]. Оксана — законопослушный гражданин», — сказал владыка.

Радикальных православных активистов, которые присоединились к акции и угрожали представителям фестиваля «Стенограффия», митрополит осудил. «Нужно просто задать вопрос — а Христос бы сказал: „Залью площадь кровью“? Мы этих людей не знаем, в общине их не знают. Разве православный человек так бы сказал?» — сказал владыка Кирилл.

Он также высказался о работе Покраса Лампаса, выполненной в форме креста. «Если бы Лампас сделал крест на стене — да пожалуйста, пусть делает, что хочет. А он сделал на земле, чтобы его попирали ногами. Но мы уже переговорили сто раз с ребятами, вопросов нет, было просто недопонимание», — сказал митрополит.

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