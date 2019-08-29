В Бурятии будут бороться с онкозаболеваниями крестными ходами

19:20 Источник: NEWSru.com

Жители села Нестерово в Бурятии вышли на крестный ход с молитвами против растущей смертности от онкозаболеваний. Как сообщается на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархий, глава Нестеровского поселения обратилась к настоятельнице Сретенского женского монастыря игуменье Нике с просьбой о духовной поддержке.

"Жители просили отслужить молебен, 23 августа состоялся водосвятный молебен и крестный ход в селе Нестерово... Во время водосвятного молебна призывали святого целителя и великомученика Пантелеймона и других святых. А после все пошли крестным ходом по селу... Окропляли дома, автомобили", - говорится в сообщении. В епархии добавили, что после искреннего, сердечного обращения народа к Богу моровая язва и другие болезни "отступают".



Как сообщила изданию "Подъём" глава поселения Лариса Зайцева, крестные ходы для борьбы со смертностью от рака сделают регулярными, так как это желание местных жителей. "Жители сами ко мне обращались, что надо как-то решать проблему, вот я и предложила провести такой крестный ход. У нас всего около 600 жителей, за последний год от рака умерли восемь", - заявила Зайцева, пояснив, что "надо всё делать вкупе: и молиться, и к врачам ходить. Так что тех, кто сейчас будет уповать только на волю божью, не будет". Newsru.com