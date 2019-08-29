0
0
1
НОВОСТИ

В Бурятии будут бороться с онкозаболеваниями крестными ходами

19:20 29.08.2019 Источник: NEWSru.com

Жители села Нестерово в Бурятии вышли на крестный ход с молитвами против растущей смертности от онкозаболеваний. Как сообщается на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархий, глава Нестеровского поселения обратилась к настоятельнице Сретенского женского монастыря игуменье Нике с просьбой о духовной поддержке. 

"Жители просили отслужить молебен, 23 августа состоялся водосвятный молебен и крестный ход в селе Нестерово... Во время водосвятного молебна призывали святого целителя и великомученика Пантелеймона и других святых. А после все пошли крестным ходом по селу... Окропляли дома, автомобили", - говорится в сообщении. В епархии добавили, что после искреннего, сердечного обращения народа к Богу моровая язва и другие болезни "отступают".

Как сообщила изданию "Подъём" глава поселения Лариса Зайцева, крестные ходы для борьбы со смертностью от рака сделают регулярными, так как это желание местных жителей. "Жители сами ко мне обращались, что надо как-то решать проблему, вот я и предложила провести такой крестный ход. У нас всего около 600 жителей, за последний год от рака умерли восемь", - заявила Зайцева, пояснив, что "надо всё делать вкупе: и молиться, и к врачам ходить. Так что тех, кто сейчас будет уповать только на волю божью, не будет".  Newsru.com

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 29.08.2019
Польша будет продавать Украине регазифицированный СПГ из США - PGNIG
0
29
18:40 29.08.2019
Екатеринбургский митрополит поставил веру выше законов РФ
0
197
18:00 29.08.2019
Замглавы офиса Зеленского Гончарук стал премьер-министром Украины
0
182
17:32 29.08.2019
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации
0
229
17:12 29.08.2019
Госдолг Украины вырос на $2 млрд за июль
0
236
17:00 29.08.2019
На МКС сработала сигнализация
0
234
16:32 29.08.2019
Самолет ВВС США провел многочасовую разведку у российских границ
0
232
16:15 29.08.2019
Зеленский предложил Раде сократить число депутатов
0
242
16:12 29.08.2019
Четвертый тест системы онлайн-голосования в Москве прошел без сбоев
0
233
16:00 29.08.2019
Председатель партии "Слуга народа" Разумков избран спикером Верховной рады Украины
0
265

Возврат к списку