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НОВОСТИ

Потребность во Фризиуме есть у 2-3 тысяч детей - Скворцова

20:40 29.08.2019 Источник: Интерфакс

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что потребность в препарате Фризиум испытывают до 3 тысяч детей в России.

"У нас в стране ориентировочно могут быть от 2 до 3 тысяч детей, страдающих эпилепсией", - сказала Скворцова на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы", - заверила министр.

Ранее на почте при получении препарата для сына задержали женщину. Было возбуждено уголовное дело, впоследствии признанное прокуратурой незаконным.

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