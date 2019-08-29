Потребность во Фризиуме есть у 2-3 тысяч детей - Скворцова
20:40 29.08.2019 Источник: Интерфакс
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что потребность в препарате Фризиум испытывают до 3 тысяч детей в России.
"У нас в стране ориентировочно могут быть от 2 до 3 тысяч детей, страдающих эпилепсией", - сказала Скворцова на пресс-конференции в Москве в четверг.
"Мы сделаем все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы", - заверила министр.
Ранее на почте при получении препарата для сына задержали женщину. Было возбуждено уголовное дело, впоследствии признанное прокуратурой незаконным.
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