РФ выплатит Совету Европы порядка 55 млн евро
21:20 29.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия выплатит Совету Европы около 55 миллионов евро. Это оставшийся долг за часть 2017-го и 2018 год.
Распоряжение о выплате взносов приняло российское правительство. Это решение означает для Страсбурга завершение антикризисных мер и возвращение к ранее планируемому бюджету, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека ПАСЕ Даниел Хольтген.
Москва — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
В 2018 году из-за отсутствия российской части взносов в ПАСЕ начался финансовый кризис. На июньской сессии этого года полномочия нашей делегации были восстановлены. Тогда же Москва перевела взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро. Говорит Москва
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