РФ выплатит Совету Европы порядка 55 млн евро

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия выплатит Совету Европы около 55 миллионов евро. Это оставшийся долг за часть 2017-го и 2018 год.

Распоряжение о выплате взносов приняло российское правительство. Это решение означает для Страсбурга завершение антикризисных мер и возвращение к ранее планируемому бюджету, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека ПАСЕ Даниел Хольтген.



Москва — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.



В 2018 году из-за отсутствия российской части взносов в ПАСЕ начался финансовый кризис. На июньской сессии этого года полномочия нашей делегации были восстановлены. Тогда же Москва перевела взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро. Говорит Москва

