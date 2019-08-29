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НОВОСТИ

США могут потребовать с Китая долги вековой давности

22:00 29.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Вашингтон может потребовать с Китая долги вековой давности. Как сообщает Bloomberg, речь идет об облигациях еще времен имперского Китая. 

Держатели ценных бумаг встретились с Дональдом Трампом и предложили президенту воспользоваться этой мерой в рамках торговой войны. Ценные бумаги были выпущены с целью привлечь деньги на строительство железных дорог. США в то время называли потраченные средства «долларовой дипломатией» – способом построить отношения со страной и помочь ей провести индустриализацию. Большое количество китайских облигаций до сих пор хранится у американских коллекционеров. По некоторым подсчетам сейчас Китай должен заплатить по ним более 1-го триллиона долларов. Власти КНР долги дореволюционного правительства не признают и отказываются их погашать.  Эхо Москвы

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