Сотни военных правительственных войск Йемена попали под авиаудар самолетов ОАЭ
22:40 29.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Около 300 военных правительственных войск Йемена попали под авиаудар самолетов Объединенных Арабских Эмиратов.
Точное число раненых и погибших уточняется. Местное Министерство обороны сообщило, что эмиратские истребители за сутки совершили не менее десяти налетов.
Обстановка на юге Йемена обострилась в начале месяца, когда оппозиционные правительству войска захватили государственные учреждения и военные лагеря. После вмешательства Саудовской Аравии мятежники освободили занятые позиции и согласились на переговоры с официальными властями. Эхо Москвы
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